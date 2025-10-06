Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 16:44

Le immagini della sparatoria in cui è morta Dolores Dori: il video ripreso dal 16enne coinvolto

di F. Q.
Icona dei commenti (0)
La breve clip, con ogni ipotesi ripresa dal figlio 16enne della vittima, mostra le immagini dell'arrivo di Dolores, della madre 56enne e del figlio 16 nel campo nomadi di Lonato
Icona dei commenti Commenti

Sono state diffuse le immagini della sparatoria avvenuta a Lonate del Garda nella quale ha perso la vita Dolores Dori, la 44enne di origini sinti scaricata davanti all’ospedale di Desenzano del Garda, nel Bresciano, con tre ferite d’arma da fuoco e morta poco dopo, in pronto soccorso.

La breve clip, con ogni ipotesi ripresa dal figlio 16enne della vittima, mostra le immagini dell’arrivo di Dolores, della madre 56enne e del figlio 16 nel campo nomadi di Lonato dove avrebbero sparato all’indirizzo di alcune persone. Tra queste l’uomo che a sua volta avrebbe risposto al fuoco ferendo con a morte la 44enne.

I carabinieri hanno fermato la madre 59enne e il figlio 16enne della donna che era stata abbandonata davanti all’ospedale di Desenzano, mentre resta ancora irreperibile l’uomo, consuocero della vittima, ritenuto l’esecutore dell’omicidio.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione