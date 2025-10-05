carica della polizia, apparentemente senza motivo. È quanto si vede in un video che sta facendo il giro dei social: la clip, diffusa Un manifestante a terra, svenuto, viene circondato e soccorso da attivisti pro Palestina. Poco dopo, però, parte unaapparentemente senza motivo. È quanto si vede in un video che sta facendo il giro dei social: la clip, diffusa dalla pagina Instagram Cronache Torino , mostra una scena avvenuta venerdì a Torino al termine delle manifestazioni pro-Palestina.

Come ricostruito da Repubblica, il ragazzo, poi identificato come Giuseppe Peyron, 27 anni, era a terra, svenuto, perché colpito alla nuca da un lacrimogeno. La polizia, però, secondo il suo racconto lo ha protetto: “Ho visto poi dai video che stavano caricando. Io so solo che uno mi ha protetto, poi un agente ci ha accompagnati dietro le camionette e ha chiamato il 112”.

Come raccontato dall’attivista, studente di Scienze religiose e aspirante professore di religione, “quando sono arrivato in piazza Castello, c’era già un gruppetto di ragazzi che lanciava bottiglie e la polizia rispondeva con i lacrimogeni. Io mi sono messo davanti, avevo una cassa e ho fatto partire prima “Libertà” di Gaber e poi “Cuccurucucù paloma” di Battiato”. Lì, forse per un lancio sbagliato, è stato colpito da un lacrimogeno alla nuca. Quindi è stato soccorso da due ragazzi “che non conoscevo”, poco prima che i poliziotti avanzassero.

Peyron, comunque, difende gli agenti: “Fanno il loro lavoro, in un certo senso. Forse non dovrebbero lanciare lacrimogeni ad altezza uomo ma non credo che fosse voluto. Più che altro sono dispiaciuto che un gruppo di ‘maranza’ abbia rovinato una manifestazione enorme: così ci si concentra sui dieci che facevano casino e non sui mille dietro che hanno sfilato pacificamente”.

