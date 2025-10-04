A manifestazione ormai conclusa un gruppo di persone si è ritrovato nei pressi di Santa Maria Maggiore, nel cuore di Roma, per protestare contro i fermi che, nel corso del pomeriggio, c’erano stati verso un altro gruppo di persone che aveva deviato il corteo principale. I manifestanti, dopo diversi momenti di tensione in cui hanno intonato dei cori, hanno dato fuoco ad un’auto, deviando poi verso piazza Vittorio dove hanno incendiato alcuni cassonetti. La polizia ha risposto con lacrimogeni ed idranti.