Gaza, il videomessaggio di Trump dopo la risposta di Hamas: “Una giornata senza precedenti, ora dobbiamo rendere tutto concreto”

di F. Q.
Il breve intervento postato su Truth: "Con il piano pace tutti saranno trattati in modo equo"
“Questa è una giornata molto speciale, forse senza precedenti in molti modi”. Lo ha detto in un messaggio video il presidente Usa Donald Trump dopo che Hamas ha comunicato la sua risposta al piano americano per Gaza. “Voglio ringraziare i paesi che mi hanno aiutato a realizzare tutto questo: Qatar, Turchia, Arabia Saudita, Egitto, Giordania e tanti altri. Tante persone hanno lottato duramente. È una grande giornata. Vedremo come andrà a finire. Dobbiamo mettere la parola finale e rendere tutto concreto”, ha spiegato. “Non vedo l’ora che gli ostaggi tornino a casa dai loro genitori”, ha aggiunto il presidente Usa.

