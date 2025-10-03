Roma scende di nuovo in piazza per la Palestina. I manifestanti: “La Flotilla ha aperto un vaso di Pandora” – Video

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione
Il corteo, partito dal Colosseo intorno alle 18:30 ha raggiunto Piramide dopo qualche ora
Dopo la giornata di mercoledì primo ottobre, che ha visto oltre 10mila persone scendere in piazza contro l’abbordaggio delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla da parte delle forze militari israeliane, migliaia di manifestanti hanno sfilato di nuovo nelle vie del centro della capitale. Il corteo, partito dal Colosseo intorno alle 18:30 ha raggiunto Piramide dopo qualche ora. Al termine del percorso sono stati lanciati i nuovi appuntamenti: dallo sciopero generale di venerdì 3 ottobre alla manifestazione nazionale, prevista per sabato 4 ottobre.
Accedi o registrati per partecipare alla discussione