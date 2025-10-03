Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 13:44

Corteo per Gaza a Torino, gli studenti provano a raggiungere Bezos e Von der Leyen. Respinti con cariche e lacrimogeni

di Simone Bauducco
Icona dei commenti (12)
I manifestanti si sono introdotti nel cantiere del campus del politecnico ma sono stati intercettati dalla polizia in tenuta antisommossa
Icona dei commenti Commenti

A Torino, il corteo delle studentesse e degli studenti ha provato a raggiungere le Ogr dove si teneva la conferenza Italian Tech con John Elkann, Ursula von der Leyen e Jeff Bezos. I manifestanti si sono introdotti nel cantiere del campus del politecnico, arrivando a pochi metri dalla sede dell’evento. Qui sono stati respinti dalle forze dell’ordine con una carica e lacrimogeni

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione