Migliaia di persone sono scese in strada anche a Napoli a sostegno della Global Sumud Flotilla e contro Israele. Il corteo dei manifestanti ha invaso il sul raccordo autostradale della Napoli-Salerno ed è stato bloccato dal cordone di agenti in tenuta antisommossa. Qualche tafferuglio quando i manifestanti hanno provato a forzare il blocco