Il mondo FQ

Mondo

Ultimo aggiornamento: 0:40

Flotilla abbordata, gli attivisti aspettano le forze israeliane sulle barche con le mani alzate – Video

di Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev
Icona dei commenti (0)
Tra le barche anche la Meteque che, come mostrano le immagini della live, è stata anche attaccata con getti d'acqua
Icona dei commenti Commenti

Mani alzate e la direttiva di “non reagire”. Così gli attivisti della Global Sumud Flotilla, in navigazione verso Gaza, hanno atteso le forze israeliane che stanno abbordando una a una le imbarcazioni della missione umanitaria. Tra queste anche la Meteque che è stata anche attaccata con getti d’acqua.

I commenti a questo articolo sono attualmente chiusi.