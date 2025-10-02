Flotilla, l’esercito israeliano usa i cannoni ad acqua prima dell’abbordaggio – Video

Il video mostra l’esatto momento in cui l’esercito israeliano ha usato i cannoni ad acqua contro le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla poco prima dell’abbordaggio. “Le forze navali d’occupazione israeliane stanno usando aggressioni attive contro la Flotta Globale Sumud. La nave della Florida è stata deliberatamente speronata in mare. Yulara, Meteque e altre sono state colpite con cannoni ad acqua. Questi attacchi illegali contro navi umanitarie disarmate costituiscono un crimine di guerra. Tutti i passeggeri a bordo sono illesi” hanno scritto gli attivisti della Global Sumud Flotilla.
