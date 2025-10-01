Un brindisi a base di saké e una serata nel solito locale in Giappone: “È già il quarto titolo che festeggio lì e andiamo sempre allo stesso perché è l’unico vicino all’aeroporto. Abbiamo bevuto un bicchierino di saké, la mattina dopo ci siamo beccati una sbornia”. Così Marc Marquez ha festeggiato la vittoria del titolo di MotoGp conquistato nel weekend appena trascorso, il settimo della sua storia nella categoria (il nono totale), come Valentino Rossi. Lo spagnolo è tornato a vincere un mondiale per la prima volta dopo l’infortunio del 2020 e ha voluto improvvisare una festa con amici e team a distanza di qualche ora dal trionfo.

Marquez e tutto il team però dovevano partire l’indomani per l’Indonesia, dove si correrà in MotoGp già questo weekend, e quindi hanno deciso di festeggiare in un locale vicino l’aeroporto. Nessun lusso, nessuna festa privata particolare: solo un karaoke vicino all’aeroporto di Tokyo. “Abbiamo cantato al karaoke nel peggior club che si possa immaginare. Abbiamo intonato le canzoni tipiche: La camisa negra, We Are the Champions e Despacito”, ha raccontato al conduttore Juanma Castaño durante la trasmissione spagnola El Partidazo su Cope.

Ma non è la prima volta che Marquez festeggia nel locale in questione: “È già il quarto titolo che festeggio lì e andiamo sempre allo stesso perché è l’unico vicino all’aeroporto”. Una vittoria che però lo stesso pilota spagnolo ha definito speciale, dopo il calvario infortunio: “Non riuscivo a controllare l’emozione – ha raccontato – oggi sono molto più stabile. Questo titolo mi rende euforico ma anche in pace con me stesso”.