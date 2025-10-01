Il mondo FQ

F1 & MotoGp

Ultimo aggiornamento: 12:31

“Un chupito di saké, sbornia mattutina”: Marquez racconta la festa per il titolo. È andato nel solito locale karaoke a Tokyo

di F. Q.
Il pilota spagnolo è tornato campione del mondo per la prima volta dopo l'infortunio del 2020: "Abbiamo cantato al karaoke nel peggior club del posto"
“Un chupito di saké, sbornia mattutina”: Marquez racconta la festa per il titolo. È andato nel solito locale karaoke a Tokyo
Icona dei commenti Commenti

Un brindisi a base di saké e una serata nel solito locale in Giappone: “È già il quarto titolo che festeggio lì e andiamo sempre allo stesso perché è l’unico vicino all’aeroporto. Abbiamo bevuto un bicchierino di saké, la mattina dopo ci siamo beccati una sbornia”. Così Marc Marquez ha festeggiato la vittoria del titolo di MotoGp conquistato nel weekend appena trascorso, il settimo della sua storia nella categoria (il nono totale), come Valentino Rossi. Lo spagnolo è tornato a vincere un mondiale per la prima volta dopo l’infortunio del 2020 e ha voluto improvvisare una festa con amici e team a distanza di qualche ora dal trionfo.

Marquez e tutto il team però dovevano partire l’indomani per l’Indonesia, dove si correrà in MotoGp già questo weekend, e quindi hanno deciso di festeggiare in un locale vicino l’aeroporto. Nessun lusso, nessuna festa privata particolare: solo un karaoke vicino all’aeroporto di Tokyo. “Abbiamo cantato al karaoke nel peggior club che si possa immaginare. Abbiamo intonato le canzoni tipiche: La camisa negra, We Are the Champions e Despacito”, ha raccontato al conduttore Juanma Castaño durante la trasmissione spagnola El Partidazo su Cope.

Ma non è la prima volta che Marquez festeggia nel locale in questione: “È già il quarto titolo che festeggio lì e andiamo sempre allo stesso perché è l’unico vicino all’aeroporto”. Una vittoria che però lo stesso pilota spagnolo ha definito speciale, dopo il calvario infortunio: “Non riuscivo a controllare l’emozione – ha raccontato – oggi sono molto più stabile. Questo titolo mi rende euforico ma anche in pace con me stesso”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione