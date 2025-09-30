Parla il giovane brasiliano già espulso da Tel Aviv con Greta Thunberg e ora nel direttivo della missione umanitaria via mare. Il nostro inviato a bordo di una delle imbarcazioni dirette verso la Striscia lo ha intervistato: "Siamo a tre giorni dall'arrivo sulla costa, ma il porto è circondato, quindi abbiamo un piano B. Cosa ci aspettiamo per noi? Ogni volta che regimi oppressivi sono stati violenti contro missioni non violente, la situazione è peggiorata per loro"

Dal nostro inviato a bordo della barca “Otaria” – Global Sumud Flotilla | Mar Mediterraneo

Thiago Avila era stato arrestato nel giugno scorso in acque internazionali, quindi espulso da Israele, con Greta Thunberg e l’europarlamentare palestinese Rima Hassan. Erano a bordo di Madleen, partita da Catania per raggiungere Gaza. Il 31 agosto il brasiliano Avila è ripartito da Barcellona con la Global Sumud Flotilla, è lui a nome del Comitato direttivo a presiedere le assemblee e i meeting online sulla sicurezza aperti a tutti i partecipanti sulle 42 barche della missione. L’abbiamo intervistato da Otaria mentre è su Alma, la piccola nave colpita in Tunisia da un drone incendiario.

Siamo a meno di 100 miglia dalla zona calda dove Israele potrebbe fermare la flottiglia e salire a bordo delle imbarcazioni, cosa succederà?

Attualmente, la missione si trova molto vicina all’area che viene chiamata “Linea Arancione” che è a 150 miglia nautiche da Gaza. A partire da quest’area, in passato si sono verificate intercettazioni illegali, un attacco illegale contro la nostra missione civile non violenta di solidarietà. Ci sono precedenti esperienze di Israele che intercetta illegalmente e blocca altre missioni umanitarie dirette a Gaza. Di conseguenza, la missione si trova in una fase in cui è necessario mantenere il massimo livello di allerta. Ciò che potrebbe accadere da questo momento in poi è ciò che è accaduto in qualsiasi altra missione precedente. Tuttavia, esiste l’alternativa che Israele rispetti il diritto internazionale. Devono comprendere che non controllano gli ordini internazionali e che non hanno giurisdizione sul territorio palestinese, non possono agire in questa zona. In tal caso, dovrebbero astenersi dall’interferire e lasciar compiere alla Flotilla la sua missione umanitaria.

Cosa succederà se la Flotilla, anche solo in parte, entrerà nelle acque di Gaza e raggiungerà la costa? Chi accoglierebbe la flottilla e gli aiuti umanitari? I pericoli non sarebbero ancora maggiori per i partecipanti?

Il piano della Flotilla è sempre stato quello di arrivare a Gaza per rompere l’assedio e aprire un corridoio umanitario. Per mesi, l’intenzione nelle missioni precedenti era di riuscire a raggiungere il porto di Gaza City, dove un milione di palestinesi sono stati sfollati come rifugiati in quell’area. L’obiettivo era consegnare gli aiuti a medici, giornalisti e ong in loco che li avrebbero portati all’ospedale Al Shifa e ad altri ospedali nella zona, per distribuirli in modo sicuro e organizzato. Il problema è che la missione sta avvenendo contemporaneamente all’invasione totale di Gaza City, che è considerata l’ultima fase della pulizia etnica di Gaza. La Flotilla è a tre giorni da Gaza in questo momento. Ma poiché il porto di Gaza City è ora completamente circondato e attaccato, questo rende il piano A irrealizzabile per consegnare gli aiuti a causa della pulizia etnica. Esistono ‘altri suggerimenti e altre proposte’. Gli aiuti vengono portati a ong umanitarie, medici e giornalisti in Palestina che si stanno organizzando per distribuire gli aiuti in modo sicuro.

Ieri Trump e Netanyahu hanno presentato un piano in 20 punti che sembra eliminare ogni autonomia per i palestinesi di Gaza. Ci sono aperture dall’Autorità Palestinese e dai paesi arabi. Come la vedete?

Il piano di Trump è visto come un altro piano megalomane per controllare il mondo da un punto di vista molto imperialista. Prevede di dare il controllo e la gestione di Gaza a Tony Blair, un altro criminale di guerra che invase l’Iraq nel 2003 insieme a George W. Bush.

I partecipanti non accettano affatto e non riconoscono alcun accordo che non provenga dagli stessi palestinesi. Questo è percepito come ancora un accordo di colonizzazione, un accordo di dominio, e un accordo oppressivo. Qualsiasi cosa che non provenga direttamente dalle popolazioni indigene, originarie di quella terra, non può essere accettata dalle persone che credono nel diritto internazionale e nella giustizia sociale. Si ritiene necessario assicurarsi di essere uniti a tutte le persone che hanno il diritto di vivere in pace e di avere la legittima autodeterminazione nel proprio paese. Pertanto, non viene sostenuto o appoggiato nulla che arrivi senza il consenso e l’iniziativa del popolo.

Come rispondete al fatto che Israele definisce la Flotilla come “flotilla di Hamas”?

Israele conduce campagne diffamatorie contro le flotille da 17 anni, da quando è stato istituito l’assedio illegale 18 anni fa. Hanno sempre condotto campagne diffamatorie contro le missioni, affermando che sono flotille di Hamas, che trasportano armi o che rappresentano una minaccia alla sicurezza. In tutte le altre missioni precedenti, in cui hanno sequestrato le barche e rubato gli aiuti umanitari, le autorità israeliane hanno dovuto ammettere che non c’erano armi a bordo. Nonostante ciò, continuano a dirlo, sperando che la gente ci creda, anche se ogni giorno le persone credono sempre meno alle loro menzogne. Quando falliscono con la narrativa della minaccia alla sicurezza, iniziano a usare un’altra campagna diffamatoria, dicendo che si tratta di persone egoiste su “barche da selfie“. Nessuna di queste accuse è vera. I partecipanti sono persone comuni che sanno cosa è giusto: portare cibo quando i bambini muoiono di fame e cercare di fermare la violazione quando ci sono bombardamenti di ospedali, scuole, rifugi e aree residenziali, commettendo i crimini di guerra più orribili. Sono persone che non hanno perso la loro umanità. La missione è definita come una missione umanitaria di solidarietà non violenta a Gaza e trasporta cibo. Israele spende milioni per diffondere le proprie bugie attraverso i media e i social media, ma le persone del mondo possono vedere chiaramente che un regime che dipende dal far morire di fame i bambini e dal bombardare gli ospedali per rimanere al potere non può resistere. La colonizzazione non può resistere. Per questo motivo, i partecipanti non si preoccupano molto degli attacchi, perché sanno che Israele cercherà sempre di mentire.

Siete stati espulsi da Israele qualche mese fa. Avete parlato più volte del trattamento diverso che attende chi resiste alle forze israeliane, ma anche chi ha già tentato di rompere il blocco. Cosa vi aspettate per voi stessi?

Il regime sionista minaccerà sempre le persone che si mobilitano e organizzano missioni come questa. Ci odiano perché creiamo una situazione in cui si sentono sotto pressione, costringendoli o a fermare la violazione contro il popolo palestinese, o ad agire violentemente e mostrare le loro vere facce al mondo. Il regime sionista mi aveva proibito di recarmi in Palestina, Palestina Occupata, Palestina storica, per 100 anni. Tuttavia siamo tornati dopo meno di 100 giorni perché non ci pieghiamo alle loro minacce né alle loro sentenze coloniali che non possono essere accettate. Il diritto di governare quella regione spetta al popolo palestinese, alla popolazione indigena, non alle loro leggi di occupazione militare. Sappiamo di avere il diritto internazionale dalla nostra parte e perciò non temiamo il regime. Israele può uccidere o imprigionare a lungo termine, ma se ne pentiranno davvero, davvero. Quando agiscono violentemente, stanno solo mostrando le loro vere facce. Nella storia della lotta anticoloniale, ogni volta che un regime oppressivo è stato violento contro missioni non violente, la situazione è peggiorata per loro. Le persone impegnate in tattiche non violente hanno ottenuto il sostegno delle maggioranze sociali del mondo. Se mi dovessero incarcerare per un lungo periodo, sono sicuro che se ne pentiranno amaramente, perché le persone non smetteranno di mobilitarsi non solo per la mia libertà, ma per quella dei 10mila palestinesi che si trovano nelle prigioni israeliane in questo momento, di cui 400 sono bambini. Imprigionare o uccidere i partecipanti non fermerà mai il movimento per la liberazione. Quando il popolo inizia la lunga marcia verso la libertà, è inarrestabile. La libertà del popolo palestinese è una questione di fatto, non un “se”, ma una questione di “quando”.