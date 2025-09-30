Luca Banchi è il nuovo ct dell’Italbasket: agli ultimi Mondiali è stato eletto “best coach”

La notizia era nell’aria, adesso c’è anche l’ufficialità: Luca Banchi è il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana di basket. L’ex Virtus Bologna succede a Gianmarco Pozzecco, che dopo l’eliminazione agli Europei contro la Slovenia ha deciso di dimettersi e farsi da parte. Le ultime tre settimane sono servite alla Federazione italiana pallacanestro (Fip) per valutare i profili liberi a cui affidare la panchina azzurra e la scelta è ricaduta su Banchi, che agli Europei ha concluso la sua esperienza sulla panchina della Lettonia.

Proprio con la Lettonia – dove è considerato l’artefice del grande salto di qualità del basket degli ultimi tempi – nel corso dei mondiali del 2023, è stato votato miglior coach della competizione dopo aver raggiunto i quarti di finale (poi persi contro la Germania campione del Mondo) e dopo aver vinto la finale per il quinto posto proprio contro l’Italia. Nel periodo in cui è stato allenatore della Lettonia – dal 2021 al 2025 – Banchi è stato prima sulla panchina della VL Pesaro (2021-2022) e poi su quella dei francesi dello Strasburgo (2022-2023): in entrambe le occasioni, subentrato a stagione in corso con le squadre all’ultimo posto, è riuscito a centrare i Playoff.

Nel settembre 2023 ha firmato a Bologna e con la Virtus ha conquistato la Supercoppa italiana finendo la stagione ai Play-in di Eurolega e disputando la Finale Scudetto contro Milano. A gennaio 2025 è andato all’Anadolu Efes Istanbul, portando il club dal 13esimo posto ai Playoff di Eurolega, prima di lasciare a giugno. La nuova avventura alla guida delle selezione azzurra, invece, lo vedrà debuttare nella sfida di giovedì 27 novembre contro l’Islanda nella prima gara valida per la qualificazione ai Mondiali 2027.