Terremoto nella “Basket City“. A poche settimane dall’inizio della stagione arriva il comunicato clamoroso della Virtus Bologna: esonerato coach Sergio Scariolo. La rottura totale tra club è tecnico si è consumata il 13 settembre: “Le dichiarazioni del tecnico rilasciate agli organi di stampa in data 13 settembre 2023, che seguono quelle rilasciate durante la conferenza stampa di fine stagione in data 27 giugno 2023, minano, purtroppo, la serenità e l’entusiasmo dell’ambiente virtussino e del gruppo che si accinge ad affrontare i primi impegni ufficiali della nuova stagione sportiva con l’obiettivo di raggiungere importanti risultati sia a livello nazionale che internazionale“, si legge nella nota della Virtus Bologna. Il club comunica che è stato sollevato dall’incarico anche il primo assistente Andrea Diana.

A provocare la rottura con il tecnico le dichiarazioni nei giorni successivi alla finale Scudetto persa con Milano e poi ribadite alla vigilia dell’inizio della nuova stagione. In particolare Scariolo, che è anche ct della Spagna, aveva parlato di una squadra che era una “scommessa” e nel commentare la campagna acquisti aveva detto che “la qualità offensiva naturale è più bassa” e che molti dei giocatori nel roster “non hanno mai avuto un ruolo prioritario in carriera”. Parole che non sono andate giù alla proprietà che ha deciso di esonerare l’allenatore bresciano nonostante la stagione ufficiale cominci tra poco più di due settimane.

Scariolo era arrivato sulla panchina della Virtus a giugno 2021, dopo la vittoria dello scudetto con Djordjevic in panchina. In due anni non è più riuscito a vincere il tricolore, ma ha conquistato due Supercoppe italiane e soprattutto una Eurocup, che ha permesso alle V nere di tornare in Eurolega.