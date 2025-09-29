Fino a fine anno saranno reclutati cittadini tra i 18 e i 30 anni. E' la terza volta dal 2022: Putin aveva già ordinato due aumenti ufficiali del numero di truppe da combattimento, rispettivamente di 137mila e 170mila unità

Vladimir Putin ha firmato un decreto sulla coscrizione dei cittadini per il servizio militare da ottobre a dicembre 2025. Entro fine anno 135mila persone di età compresa tra 18 e 30 anni saranno chiamate al servizio militare in Russia. In conformità con il decreto, soldati, marinai, sergenti e sottufficiali, il cui termine del servizio militare è scaduto, devono essere congedati dal servizio militare, riporta l’agenzia Tass. Annunciando la leva obbligatoria autunnale, il 22 settembre Vladimir Tsimlyansky, vice capo della Direzione Generale per l’Organizzazione e la Mobilitazione dello Stato Maggiore delle Forze Armate Russe, aveva dichiarato che la stessa non è collegata all’”Operazione Militare Speciale” in corso in Ucraina e che le reclute presteranno servizio solo all’interno della Federazione Russa.

“Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2025”, spiega la Tass, si prevede di “arruolare 135mila cittadini russi di età compresa tra 18 e 30 anni che non siano nella riserva e siano soggetti all’arruolamento nel servizio militare”, afferma il decreto, che stabilisce inoltre il congedo dal servizio attivo di soldati, marinai, sergenti e capisquadra i cui termini di coscrizione sono scaduti. “Il governo russo, le autorità regionali e le commissioni di coscrizione hanno il compito di garantire l’attuazione di tutte le misure di bozza necessarie”. Inoltre “i ministri federali, i responsabili dei servizi federali e le agenzie hanno l’incarico di organizzare la coscrizione obbligatoria dei cittadini impiegati dai ministeri federali, da altri organi esecutivi federali e dalle organizzazioni a essi subordinate”.

Questa coscrizione autunnale si inserisce in una serie di campagne di arruolamento che hanno visto un aumento significativo negli ultimi anni. Nel 2025, la Russia ha previsto un totale di 160mila nuovi coscritti nella campagna primaverile, il numero più alto dal 2011. Questa espansione è parte di un piano più ampio per aumentare le dimensioni delle forze armate russe, con l’obiettivo di raggiungere 1,5 milioni di soldati attivi entro il 2026.

Il 15 settembre, riferisce Reuters, in un decreto pubblicato sul sito web del Cremlino Putin ha ordinato di aumentare la consistenza complessiva delle forze armate a 2,38 milioni di persone, di cui 1,5 milioni, ha affermato, dovranno essere militari attivi. Secondo i dati dell’International Institute for Strategic Studies (IISS), un tale incremento vedrebbe la Russia superare Stati Uniti e India in termini di numero di soldati in servizio attivo e risultare seconda per dimensioni solo alla Cina, che secondo il think tank ha poco più di 2 milioni di militari in servizio attivo.

Andrei Kartapolov, presidente della Commissione difesa della camera bassa del Parlamento russo, ha affermato che l’aumento del numero di truppe attive rientra in un piano per riformare le forze armate e aumentarne gradualmente le dimensioni, in modo da adattarle a quella che ha descritto come l’attuale situazione internazionale e il comportamento dei “nostri ex partner stranieri”. “Ad esempio, ora dobbiamo creare nuove strutture e unità militari per garantire la sicurezza nel nord-ovest (della Russia) da quando la Finlandia, con cui confina, è entrata a far parte del blocco Nato”, ha dichiarato Kartapolov a Parlamentskaya Gazeta, il quotidiano interno del parlamento russo. Dal 2022 Putin aveva già ordinato due aumenti ufficiali del numero di truppe da combattimento, rispettivamente di 137mila e 170mila unità.