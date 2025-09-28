Sparatoria in una chiesa mormone di Grand Blanc, nello stato del Michigan, a circa 80 km a nord dalla città di Detroit. A seguito dello scontro a fuoco “l’intera chiesa è in fiamme”, ha dichiarato Christopher Swanson, sceriffo della contea. Come riportano le autorità locali, l’aggressore è “down”, senza specificare se sia stato ucciso o arrestato. Gli investigatori non hanno ancora riferito il numero ufficiale delle persone morte o ferite nella sparatoria, ma il bilancio sembrerebbe alto e tra i feriti ci sarebbero anche dei bambini.

Per la popolazione locale non ci sarebbe più alcuna minaccia, ma è stato comunque chiesto di evitare la zona finché sono in corso le operazioni di soccorso. Sulla vicenda è intervenuta Pam Bondi, ministra della Giustizia: “Una tale violenza in un luogo di culto è straziante e agghiacciante, pregate con me per le vittime di questa terribile tragedia”. Sul luogo stanno arrivando anche gli agenti dell’Fbi e del Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives.