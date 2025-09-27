Schlein alla festa per i 40 anni di Arcigay: “Omotransfobia? Uccide ancora, serve una legge” – Video

“Voglio ringraziare l’Arcigay per l’invito a questa importante occasione: sono i 40 anni dell’organizzazione, 40 anni di lotta per la libertà di tutte e di tutti. C’è un bisogno purtroppo ancora molto oggi che i diritti Lgbtq+ sono sotto attacco. Lo sono in Europa, in Italia, lo sono nel mondo e quindi è giusto essere qui a ringraziarli per l’impegno costante che mettono per assicurarli. Da parte nostra, come Partito democratico, c’è tutto l’impegno che serve per una legge contro la omotransfobia“. Lo ha detto Elly Schlein all’evento dell’Arcigay per l’anniversario dell’associazione. “L’odio purtroppo continua a colpire e continua anche a uccidere, continua a colpire anche nelle scuole tra i più giovani e bisogna intervenire prima – ha continuato – Per questo noi sosteniamo le educazioni alle differenze in tutte le scuole. Perché bisogna insegnare il rispetto e bisogna agire sul pregiudizio prima che diventi un’arma che fa male e che a volta addirittura uccide. E poi l’impegno naturalmente per i diritti delle famiglie omogenitoriali che i nostri sindaci stanno già difendendo. Ciò che manca in una legge che quando vinceremo le lezioni saremo in grado finalmente di fare” .
