Originaria dell'Etiopia, si è sentita male durante una sessione ad Addis Abeba: vani i soccorsi. Aveva un personale di 2h27’26”

È morta a 30 anni Shewarge Amare Alene. Maratoneta etiope, Alene ha accusato un malore in allenamento a casa sua, ad Addis Abeba, ed è subito stata trasportata in ospedale. Lì però è deceduta dopo poche ore. Appena quattro mesi fa aveva trionfato alla maratona di Stoccolma con il tempo di 2h29’47”. Ed è stata proprio l’organizzazione della corsa ad annunciare il decesso dell’atleta originaria dell’Etiopia.

“Con profonda tristezza abbiamo ricevuto la notizia della scomparsa di Shewarge Alene, vincitrice della maratona di Stoccolma. Alene si è sentita male durante una sessione di allenamento ad Addis Abeba ed è stata portata in ospedale, dove purtroppo non è stato possibile salvarle la vita. Aveva 30 anni. I nostri pensieri sono con la sua famiglia e i suoi cari”, si legge in una nota ufficiale del torneo.

Chi era la maratoneta Shewarge Alene

Maratoneta, Shewarge Alene era specializzata anche nella mezza maratona e nella 10 km. L’ultimo trionfo rimarrà quello a Stoccolma di qualche mese fa. Alene era maratoneta professionista dal 2011, aveva gareggiato in 27 maratone, vincendone 12, quasi la metà. Il suo personale sulla distanza era di 2h27’26” e l’aveva firmato a ottobre 2023 a Città del Capo, in Messico.

Correva spesso anche la mezza maratona, dove aveva un personale di 1h07’43” (messo a segno in Turchia, a Konya, nel 2022). Negli ultimi anni aveva deciso di vivere e allenarsi per lunghi periodi in Messico e negli Stati Uniti, poi però la decisione di ritornare in Etiopia. L’atleta, come ricordato da Ethio Runners, la comunità dei maratoneti locali su Facebook, era la figlia dell’ex atleta Alene Ameha.