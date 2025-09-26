McGregor combatterà alla Casa Bianca: in ballo c’è una cifra astronomica

Tornerà sul ring, sostiene, per "100 milioni di dollari e 100 Golden Visa", come svelato su Instagram: l'evento è organizzato da Donald Trump e Dana White

Ha dell’incredibile l’ultima notizia che riguarda Conor McGregor e il mondo della Ufc. Il pugile irlandese – salito alla ribalta della cronaca internazionale negli ultimi mesi soltanto per la condanna di stupro in sede civile – ha svelato la clamorosa offerta arrivatagli (o meglio, così sostiene) per combattere alla Casa Bianca a giugno 2026, in occasione del 250esimo anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza. Cento milioni di dollari (che al cambio oggi sono 86 milioni di euro) e 100 “Golden Visa”. Questo è quanto sostiene McGregor sul proprio canale Instagram, con una serie di video in cui si allena.

McGregor, lontano dall’ottagono da oltre quattro anni dopo la sconfitta subita contro Dustin Poirier, è pronto a rimettersi in gioco e tornare sul ring. Lo farà in una cornice particolare, quella del prato della Casa Bianca in un evento organizzato da Donald Trump e dal numero uno dell’Ufc, Dana White. Un evento che assicurano “sarà storico e unico”. Non ci sono altri dettagli, ma l’evento è stato descritto come “qualcosa di mai vista prima”.

Nel post, oltre all’offerta annunciata, c’è anche un messaggio: “Il Campione è tornato! Mancano poco più di 8 mesi all’UFC White House. Non vedo l’ora di tornare in forma. Sto perfezionando i miei colpi. Il mio capolavoro da dipingere. UFC WHITEHOUSE. Ho accumulato così tanta aggressività che devo lasciarla andare. Tirerò più forte di quanto abbia mai fatto prima – ha dichiarato McGregor -. Ho tirato pugni incredibilmente forti nei miei ultimi allenamenti di preparazione e sono felice al pensiero di farlo di nuovo dal vivo. A presto, ragazzi! 100 milioni di dollari per combattere alla Casa Bianca, insieme a 100 “Golden Visa” statunitensi per me, la mia famiglia e i miei amici. Non vedo l’ora di intrattenere di nuovo il mondo del combattimento. Un piacere che non do mai per scontato!”.