Il mondo FQ

F1 & MotoGp

Ultimo aggiornamento: 11:32

Ferrari, McLaren e una Pagani Zonda unica: Hamilton vende tutte le sue supercar per una cifra milionaria. “Ho cambiato passione”

di F. Q.
Il pilota britannico si dedicherà all'arte, ma sogna di progettare una rossa: "È una delle cose che voglio davvero fare"
Ferrari, McLaren e una Pagani Zonda unica: Hamilton vende tutte le sue supercar per una cifra milionaria. “Ho cambiato passione”
Icona dei commenti Commenti

“Non ho più macchine. Mi sono sbarazzato di tutte le mie auto”. Lewis Hamilton dice basta. La passione per le supercar del sette volte campione del mondo di Formula 1 è nota da tempo. Sui social si è spesso fatto immortalare accanto alla sua McLaren F1 del 1995 – acquistata per oltre 11 milioni di sterline -, a due Ferrari LaFerrari in edizione limitata, a una Mercedes-AMG Project One e una Pagani Zonda 760 LH costruita su misura.

Adesso ha venduto tutto. In totale circa quindici auto custodite nei garage di Monaco e Los Angeles, dal valore complessivo di 15 milioni di euro. Ne comprerebbe soltanto una: la Ferrari F40, che il pilota inglese ha definito “una bella opera d’arte”. La stessa auto accanto alla quale è stato fotografato a Fiorano, lo scorso inverno, nei suoi primi giorni da pilota Ferrari. Già nel 2019 Hamilton, da sempre molto attivo sul fronte ambientale, aveva cominciato a vendere alcune auto della sua collezione, avvicinandosi al mondo ibrido ed elettrico.

Nel 2020, quando era ancora un pilota Mercedes, aveva dichiarato: “Non guido più nessuna delle auto che possiedo. Guido solo la mia EQC”. Lo ha fatto per dedicarsi a un’altra passione: “L’arte. Da ora mi occuperò di questo”. Nonostante ciò, non abbandonerà un progetto automobilistico che aveva rivelato mesi fa: “Una delle cose che voglio davvero fare è progettare una Ferrari. Voglio realizzare una F44, una base di F40 con cambio manuale. È su questo che lavorerò nei prossimi anni”.

Dal garage alla pista, Lewis Hamilton cerca una svolta anche in Formula 1, dove fin qui – alla guida della Ferrari – ha solo vinto una gara sprint ma non è ancora salito sul podio: “Una vittoria è forse troppo lontana, considerando i miei piazzamenti in sesta, settima e ottava posizione – ha ammesso – ma vorrei regalare almeno un podio al team. Charles (Leclerc) ne ha già conquistati cinque. Io arrivo con fiducia, sento di aver trovato qualcosa su cui lavorare e spero che questo weekend possa essere la svolta”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione