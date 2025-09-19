“Non ho più macchine. Mi sono sbarazzato di tutte le mie auto”. Lewis Hamilton dice basta. La passione per le supercar del sette volte campione del mondo di Formula 1 è nota da tempo. Sui social si è spesso fatto immortalare accanto alla sua McLaren F1 del 1995 – acquistata per oltre 11 milioni di sterline -, a due Ferrari LaFerrari in edizione limitata, a una Mercedes-AMG Project One e una Pagani Zonda 760 LH costruita su misura.

Adesso ha venduto tutto. In totale circa quindici auto custodite nei garage di Monaco e Los Angeles, dal valore complessivo di 15 milioni di euro. Ne comprerebbe soltanto una: la Ferrari F40, che il pilota inglese ha definito “una bella opera d’arte”. La stessa auto accanto alla quale è stato fotografato a Fiorano, lo scorso inverno, nei suoi primi giorni da pilota Ferrari. Già nel 2019 Hamilton, da sempre molto attivo sul fronte ambientale, aveva cominciato a vendere alcune auto della sua collezione, avvicinandosi al mondo ibrido ed elettrico.

Nel 2020, quando era ancora un pilota Mercedes, aveva dichiarato: “Non guido più nessuna delle auto che possiedo. Guido solo la mia EQC”. Lo ha fatto per dedicarsi a un’altra passione: “L’arte. Da ora mi occuperò di questo”. Nonostante ciò, non abbandonerà un progetto automobilistico che aveva rivelato mesi fa: “Una delle cose che voglio davvero fare è progettare una Ferrari. Voglio realizzare una F44, una base di F40 con cambio manuale. È su questo che lavorerò nei prossimi anni”.

Dal garage alla pista, Lewis Hamilton cerca una svolta anche in Formula 1, dove fin qui – alla guida della Ferrari – ha solo vinto una gara sprint ma non è ancora salito sul podio: “Una vittoria è forse troppo lontana, considerando i miei piazzamenti in sesta, settima e ottava posizione – ha ammesso – ma vorrei regalare almeno un podio al team. Charles (Leclerc) ne ha già conquistati cinque. Io arrivo con fiducia, sento di aver trovato qualcosa su cui lavorare e spero che questo weekend possa essere la svolta”.