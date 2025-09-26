In migliaia hanno partecipato ieri, giovedì 25 settembre, alla manifestazione organizzata a sostegno della Global Sumud Flotilla a Roma. Il corteo è partito da Piazzale Flaminio diretto verso la Farnesina. “Governo Meloni complice del genocidio” uno degli striscioni portato dai manifestanti. Arrivati alla Farnesina, al termine del corteo, una delegazione ha consegnato una lettera a rappresentanti del Ministero degli Esteri per chiedere al governo una presa di posizione “concreta” sulla spedizione. “Che la flotilla sia la miccia per aprire un canale umanitario che funzioni veramente,” ha detto una delle manifestanti presenti nella delegazione. Qualche momento di tensione con la polizia quando sono stati lanciati palloncini con vernice rossa in direzione degli agenti
