Ultimo aggiornamento: 16:01

Ragazza 24enne muore cadendo da cavallo nell’azienda in cui lavorava

Carola Dettoma ha perso la vita per arresto cardiaco cadendo dall'animale, alla cascina San Grato a Cossato, in provincia di Biella. Accertamenti in corso dei carabinieri
La caduta da cavallo e la morte nell’allevamento in cui lavorava. Una ragazza di 24 anni, Carola Dettoma, ha perso la vita per arresto cardiaco dopo essere caduta dall’animale alla cascina San Grato a Cossato, in provincia di Biella. Immediati i soccorsi del 118 ma i tentativi di rianimare la giovane, residente a Lessona e dipendente dell’allevamento, sono stati vani.

Gli accertamenti del caso sono condotti dai carabinieri di Cossato, dal Nucleo dell’ispettorato del lavoro e dallo Spresal. Le verifiche proseguiranno per chiarire la dinamica esatta dell’accaduto. Come riporta Open, la 24enne era una atleta di dressage e altre discipline ippiche.

