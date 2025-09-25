Della convocazione, arrivata all’improvviso ma con la massima urgenza, ha dato notizia il Washington Post, ma non sono chiare né le ragioni né l’oggetto della convocazione. Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, ha ordinato una “rara e urgente riunione con centinaia di generali e ammiragli“, scrive il quotidiano di Bezos citando alcune fonti, secondo le quali i generali e i loro staff “non sono a conoscenza della motivazione dell’incontro”. La riunione dovrebbe tenersi martedì 30 settembre in Virginia, nella base di Quantico, dove arriveranno centinaia di generali e ammiragli sparsi in tutto il mondo, anche quelli dispiegati in zone di conflitto. Ci sono circa 800 generali nelle forze armate americane e non è al momento chiaro a quanti sia stato ordinato di partecipare all’incontro. Secondo il quotidiano, l’ordine insolito si applica a tutti gli alti comandanti statunitensi, alcuni dei quali sono di stanza in tutto il mondo. Il Washington Post afferma che l’incontro potrebbe essere collegato ai recenti licenziamenti di alti ufficiali militari. Hegseth vuole ridurre il numero di generali del 20%.