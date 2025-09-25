Mezz’ora di botta e risposta sfrenato e senza tregua: è il bilancio dell’ospitata di Gianfranco Fini, ex presidente della Camera e già leader di Alleanza Nazionale, nella trasmissione condotta ogni sera da Lilli Gruber su La7. A Otto e mezzo, in presenza del giornalista Massimo Giannini, la conduttrice e l’ex politico si rendono protagonisti di un match rovente su svariati temi.,

Il primo argomento verte sugli attacchi subiti martedì notte da alcune imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, colpite mentre si trovavano in acque internazionali al largo di Creta, in Grecia. Fini pur definendo lodevole la missione umanitaria per Gaza, ravvisa nella missione una certa posizione politica. E bolla come “azioni di disturbo” le esplosioni intorno e sopra le barche, minimizzando al contempo le critiche feroci di Meloni sulla spedizione: “Non drammatizziamo, sono solo valutazioni di sorta”.

La tensione diventa palpabile quando Fini difende la presidente del Consiglio, mentre Gruber lo incalza su evidenti contraddizioni della premier, come il tardivo ricononoscimento dello Stato di Palestina all’indomani del successo delle manifestazoni pro Gaza in diverse città italiane. “Lei non può liquidare questioni così serie alzate di spalle – afferma Fini rivolgendosi alla conduttrice – Ha una visione, me lo permette, un po’ superficiale”.

I toni si accendono quando l’ex presidente della Camera dribbla le domande di Gruber, soffermandosi sulla storia della tragedia palestinese e sugli accordi di Oslo. E diventano incandescenti oltre il limite quando la giornalista chiede a Fini lumi sulla liaison politica tra Giorgia Meloni e Donald Trump.

“Io sono Gianfranco Fini e non Giorgia Meloni, va bene? – risponde piccato l’ex deputato – Io l’ho votata. Penso che sia facendo molto bene il presidente del Consiglio. La voterò ancora. Poi è chiaro che, siccome mi ritengo e sono un uomo libero, dico quello che penso quando ne ho l’opportunità”.

“Infatti noi stiamo cercando di capire quello che pensa”, commenta Gruber.

“E se me lo fa dire, lo dico – sbotta Fini – Se lei mi interrompe per affermare quella che è la sua legittima opinione, che corrisponde all’opinione della sinistra italiana e dell’opposizione… Io so che lei si offende quando qualcuno glielo dice. Io con garbo glielo dico”.

“No, io non mi offendo per niente. Faccio questa trasmissione da tanti anni”, replica Gruber.

“Lei si sente punta nel vivo – rilancia Fini – Io la rispetto e la stimo, ma lei pensa di essere in qualche modo super partes”.

“Non mi sento punta nel vivo per niente – ribatte la giornalista – E soprattutto non voglio fare una polemica con lei”.

Gruber chiede poi a Fini se, al posto del presidente della Camera Lorenzo Fontana, avrebbe accettato la richiesta di Fratelli d’Italia di commemorare Charlie Kirk alla Camera. Ancora una volta l’ex politico risponde nervosamente: “Ma lei cosa ci trova di sbagliato? Ricordare uno che è stato assassinato lei lo considera sbagliato?”.

“No – risponde Gruber – Ma allora andava anche la deputata democratica che è stata assassinata, ma neanche una parola è stata spesa”.

“E infatti è stato sbagliato”, chiosa Fini.

Nuovo battibecco quando Gruber tocca le posizioni delle destre mondiali, da Trump a Orban. Fini accusa la giornalista di fare domande che contengono già un giudizio, ma Gruber non demorde: “Presidente Fini, non ho capito se le piace questa destra così radicale e estrema, o no?”.

“Ma è chiaro che non mi piace – sbotta nuovamente Fini – Non dico di essere offeso dalla sua domanda, ma è una domandina tanto per sentirsi dire di nuovo che Fini non condivide. Scrivetelo, allora: Fini non condivide tante cose di una certa destra”.

“Presidente Fini, ma allora perché è venuto in questa trasmissione?“, replica la conduttrice.

“Perché lei mi ha invitato”, risponde Fini.

“Appunto. Lei sa che qui si fanno domande e si danno delle risposte“, sottolinea Gruber.

“Se lei pensava che venissi per darle ragione a prescindere, ha sbagliato interlocutore”, ribatte Fini.

E avverte la conduttrice: “La chiudiamo dopo in privato”.

Nel finale la polemica deflagra quando Gruber chiede ai Fini dei suoi rapporti personali con Giorgia Meloni: “Mi sembra di capire che siano ottimi”.

“Ecco, faccia il titolo – risponde l’ex presidente della Camera – Io non sono così stolto o stupido, se vuole, da rispondere a delle domande che non hanno senso”.

“Le sto solo chiedendo quali sono i suoi rapporti personali con Giorgia Meloni”, ribadisce la giornalista.

“L’ho votata, la considero un ottimo presidente del Consiglio”, ripete Fini.

“Sì, ma li ha o no rapporti personali con Giorgia Meloni”, chiede nuovamente la conduttrice.

Fini traccheggia con un sorriso nervoso per alcuni secondi, poi ribatte: “Che cosa vuole che le risponda? Mi dica lei la risposta”.

“Non so, la verità”, risponde Gruber.

“Ma Santo Cielo – esplode Fini – ma può decadere un livello politico di questa qualità?”.

“Vedo che è una domanda che la innervosisce“, commenta sarcasticamente la giornalista.

“No, mi innervosisce il modo di considerare i rapporti politici come se fossero pettegolezzi – ribatte Fini – Quando io sento il dovere di dire qualche cosa, glielo dico e lei mi risponde”.

“Vabbè, sta facendo tutto lei, presidente Fini – chiosa Gruber – noi siamo qui facendo delle domande e voi, se volete, rispondete”.