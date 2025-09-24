Trump arriva all’Onu ma la scala mobile si blocca subito, costretto a salire a piedi. La Casa Bianca: “Volevano umiliarlo?”

L’Onu fa luce sulla questione dello stop della scala mobile al Palazzo di Vetro all’arrivo del presidente Donald Trump. “Il presidente, accompagnato dalla first lady Melania e dal resto della delegazione, è arrivato questa mattina alle Nazioni Unite ed è entrato dall’ingresso riservato ai delegati avvicinandosi alla scala mobile – fa sapere il portavoce Onu Stephane Dujarric – Nel tentativo di documentare il loro arrivo, un operatore video della delegazione statunitense è salito sulla scala mobile prima del presidente e della first lady e mentre loro salivano i primi gradini la scala mobile si è fermata. Un’indagine successiva ha indicato che la scala mobile si è fermata dopo che un meccanismo di sicurezza è stato attivato in cima alla scala – prosegue il portavoce – L’operatore video potrebbe aver attivato inavvertitamente la funzione di sicurezza”.