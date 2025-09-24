Il mondo FQ

Trump arriva all’Onu ma la scala mobile si blocca subito, costretto a salire a piedi. La Casa Bianca: “Volevano umiliarlo?”

Il portavoce dell'Onu ha spiegato la probabile ragione del malfunzionamento
L’Onu fa luce sulla questione dello stop della scala mobile al Palazzo di Vetro all’arrivo del presidente Donald Trump. “Il presidente, accompagnato dalla first lady Melania e dal resto della delegazione, è arrivato questa mattina alle Nazioni Unite ed è entrato dall’ingresso riservato ai delegati avvicinandosi alla scala mobile – fa sapere il portavoce Onu Stephane Dujarric – Nel tentativo di documentare il loro arrivo, un operatore video della delegazione statunitense è salito sulla scala mobile prima del presidente e della first lady e mentre loro salivano i primi gradini la scala mobile si è fermata. Un’indagine successiva ha indicato che la scala mobile si è fermata dopo che un meccanismo di sicurezza è stato attivato in cima alla scala – prosegue il portavoce – L’operatore video potrebbe aver attivato inavvertitamente la funzione di sicurezza”.

