Dramma Leoni, il difensore italiano si infortuna all’esordio col Liverpool: esce dal campo in lacrime, è grave

di F. Q.
Il 18enne alla prima con i Reds ha subito un grave infortunio alla gamba sinistra. Il tecnico Slot conferma i timori di un lungo stop
Il sogno di Giovanni Leoni con la maglia del Liverpool si è trasformato in un incubo. L’attesissimo debutto del giovane difensore italiano, 18 anni, arrivato in estate dal Parma, si è interrotto bruscamente all’81esimo minuto della sfida di Coppa di Lega inglese contro il Southampton, vinta 2-1 dai Reds. Dopo una prestazione attenta e generosa, Leoni si è accasciato a terra in seguito a un atterraggio maldestro durante un contrasto difensivo. Immediatamente si è capito che qualcosa non andava: il giocatore ha portato le mani al volto, urlando per il dolore, e ha stretto la gamba sinistra.

Le lacrime e l’uscita in barella

I compagni e gli avversari hanno subito richiamato l’attenzione dei medici, che sono intervenuti rapidamente in campo. Dopo alcuni minuti, il difensore è stato trasportato fuori dal campo in barella tra gli applausi del pubblico, visibilmente scosso e con le lacrime sul volto. La società e i tifosi sperano che la diagnosi non confermi un infortunio grave, ma le immagini e le sensazioni sul campo non lasciano presagire nulla di buono.

Le parole dell’allenatore

A fine partita, l’allenatore del Liverpool Arne Slot non ha nascosto la sua preoccupazione: “Quando un giocatore esce in quel modo, di solito non è un buon segno”, ha dichiarato. Lo staff medico dei Reds ha già programmato ulteriori accertamenti, tra cui una risonanza magnetica, per definire l’entità del danno. Non solo il Liverpool, ma anche tutto il calcio italiano e il ct della Nazionale Gennaro Gattuso, ora trattengono il fiato. Leoni, considerato una delle promesse più brillanti del calcio azzurro, rischia di dover rimandare il suo percorso di crescita in Premier League. Ora resta solo l’attesa: i prossimi giorni saranno decisivi per conoscere i tempi di recupero e capire se la stagione del giovane talento sia già compromessa.

