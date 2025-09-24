“Clima di drammatizzazione è inutile”: La Russa minimizza la preoccupazione dei senatori dopo l’attacco alla Flotilla

“Abbiamo già contattato il ministro Crosetto che è all’estero e ci ha assicurato che rientra in giornata“. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa, intervenendo in Aula dove le opposizioni hanno richiesto che il governo riferisca in Aula sull’attacco con droni ad alcune barche della Flotilla, a bordo delle quali sono presenti parlamentari italiani. Richiesta già fatta in mattinata alla Camera dai gruppi di Montecitorio. “Prima della fine della seduta stabiliamo l’ora di domani che rende quindi inutile un clima di drammatizzazione“, ha aggiunto, sottolineando come sia “inutile alzare i toni di fronte a una richiesta legittima di avere informazioni atteso che al momento abbiamo solo notizie di agenzia”.