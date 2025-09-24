Il mondo FQ

Attacchi alla Flotilla, Ada Colau chiede l’intervento di Sanchez: “Serve protezione immediata, violate tutte le leggi internazionali”

L'ex sindaca di Barcellona, Ada Colau, a bordo di una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla in viaggio verso Gaza, ha chiesto l'intervento del governo spagnolo
L’ex sindaca di Barcellona, Ada Colau, a bordo di una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla in viaggio verso Gaza, ha chiesto l’intervento del governo spagnolo dopo i “violenti attacchi con droni da parte di Israele”. In un video-messaggio pubblicato sui suoi canali social, Colau dice di aver inviato una lettera urgente al ministro degli Esteri, Albares, e a Sanchez per chiedere “misure di protezione immediata per i membri della Flotilla”. Una missione, evidenzia, “minacciata fin dal primo giorno”.

L’ex prima cittadina descrive gli attacchi e afferma di sentirsi “fortunata perché non dobbiamo piangere vittime o feriti” nonostante l’attacco sia avvenuto in piena notte. Prima “che ci siano vite umane da piangere, prima che ci siano morti o feriti, chiediamo al governo spagnolo di inviare il soccorso marittimo, o, se non può essere il salvataggio marittimo, chiediamo l’attivazione dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima”.

Colau chiede anche l’apertura di un’indagine per “chiarire questi attacchi che violano tutte le leggi internazionali”.

