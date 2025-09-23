Il 23enne di Carrara, dopo mesi complessi, ha dimostrato sul cemento cinese di aver ritrovato solidità e fiducia: ora cerca un successo fondamentale in chiave Atp Finals

Lorenzo Musetti continua a sognare in grande. Oggi il tennista azzurro si gioca la finale dell’Atp 250 di Chengdu, in Cina. Un traguardo importante, che gli permette di avvicinarsi ulteriormente alle Atp Finals 2025 e di puntare a un titolo che manca ormai da tre anni. Il 23enne di Carrara, dopo mesi complessi, ha dimostrato sul cemento cinese di aver ritrovato solidità e fiducia nei momenti decisivi. Musetti non conquista un torneo da Napoli 2022, da allora ha perso sei finali consecutive: ora di fronte c’è il cileno Alejandro Tabilo, un’occasione preziosa per interrompere un digiuno lungo e rilanciarsi definitivamente per un posto alle Finals di Torino insieme a Jannik Sinner.

Musetti e la corsa alle Finals

Il risultato di Chengdu assume ancora più peso guardando la classifica Race, che determina appunto i qualificati alle ATP Finals di Torino. Dopo la semifinale, Musetti è salito al settimo posto con 3235 punti, davanti ad Alex De Minaur e con un margine di oltre 500 punti su Felix Auger-Aliassime. L’azzurro vede da vicino il traguardo della prima storica partecipazione al “Torneo dei maestri”: una vittoria oggi avrebbe quasi il significato di blindare un posto tra i migliori otto al mondo.

L’avversario: Alejandro Tabilo

In finale Musetti trova Alejandro Tabilo, cileno classe 1997, protagonista di una stagione travagliata ma reduce già dalla finale di Guangzhou. I due non si sono mai affrontati a livello ATP: l’unico precedente risale al Challenger di Antalya nel 2021, quando l’italiano vinse agevolmente 6-2 6-0. Un dato che può dare fiducia, ma che non deve far abbassare la guardia. Anche la posizione in classifica del cileno, oggi numero 112 al mondo, non deve trarre in inganno: Tabilo ha un best ranking da numero 19 e solo pochi mesi fa a Montecarlo fu in grado di battere Novak Djokovic. Poi un infortunio lo ha appunto frenato e penalizzato in classifica, ma ora ha dimostrato di aver ritrovato forma e anche feeling con le superfici veloci.

Quando gioca Musetti contro Tabilo: orario e dove vedere la finale

La finale dell’ATP 250 di Chengdu tra Lorenzo Musetti e Alejandro Tabilo è in programma oggi, martedì 23 settembre, alle ore 13 italiane. L’incontro viene trasmesso in diretta su Sky (canali Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno) e in streaming su NOW e Sky Go per gli abbonati.