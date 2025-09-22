“Non c’è bisogno di essere particolarmente esperti per capire che i ragazzi si rendono conto di quello che sta succedendo: fuori da qualsiasi tipo di umanità, diritto internazionale. Mi sembra che la gente stia cercando di darsi degli strumenti per impedire che i diritti di un popolo non vengano calpestati se non lo fanno gli Stati”, lo ha dichiarato Michele Rech in arte Zerocalcare durante la manifestazione di Roma per Gaza in Piazza dei Cinquecento.
