Il mondo FQ

Mondo

Ultimo aggiornamento: 13:16

Migliaia di evacuazioni nelle Filippine per l’arrivo del super-tifone Ragasa

di F. Q.
Le autorità filippine hanno descritto il tifone come potenzialmente "catastrofico" per la regione settentrionale del Paese. La tempesta dovrebbe poi spostarsi verso la Cina, l'aeroporto di Hong Kong sta valutando uno stop di 36 ore ai propri servizi
Migliaia di evacuazioni nelle Filippine per l’arrivo del super-tifone Ragasa
Icona dei commenti Commenti

Migliaia di persone sono state evacuate nelle Filippine per l’arrivo del tifone Ragasa. Le autorità locali hanno descritto l’impatto del super tifone come potenzialmente catastrofico per la regione settentrionale del Paese. Ragasa ha venti sostenuti di 215 Km/h e raffiche fino a 265 km/h ed è centrato a est della città insulare di Calayan, al largo della provincia di Cagayan, secondo quanto riferito dai meteorologi filippini. Quasi 10mila persone sono state evacuate in luoghi sicuri.

Il presidente filippino Ferdinand Marcos Jr. ha sospeso oggi le attività governative e le lezioni a tutti i livelli nella capitale e in 29 province della principale regione settentrionale di Luzon. I voli interni sono stati sospesi e alle imbarcazioni da pesca e ai traghetti è stato vietato di lasciare i porti a causa del mare molto agitato. “C’è un alto rischio di mareggiate pericolose per la vita con picchi di altezza superiori a 3 metri nelle prossime 24 ore nelle località costiere basse o esposte”, ha fatto sapere l’agenzia metereologica filippina.

È previsto poi che il tifone si sposti ad ovest, verso la Cina. Ci sono state evacuazioni nell’isola Taiwan, nelle zone montuose nella parte più a sud del paese. L’aeroporto di Hong Kong sta valutando se sospendere le sue operazioni per 36 ore.

Nei giorni scorsi le Filippine erano state scosse da proteste per scandali di corruzione nella gestione dei fondi destinati alla ricostruzione dopo i tifoni. Le manifestazioni sono state perlopiù pacifiche, ma non sono mancati alcuni episodi di tensione con la polizia.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione