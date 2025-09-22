Alisha Lehmann e Ramona Petzelberger, che tecnica a bordo piscina: il video della serie di palleggi

Una settimana fa contro l’Inter è già arrivato il primo gol: chiusa la parentesi alla Juventus e la relazione con Douglas Luiz, ora Alisha Lehmann sta rinascendo in riva al lago, con la maglia del Como Women. La calciatrice svizzera, che in bianconero ha vinto scudetto e Coppa Italia senza però mai essere protagonista, ora sembra aver ritrovato i giusti stimoli nel nuovo club, che non è collegato a quello maschile ma è di proprietà di un fondo Usa. Tra i motivi della rinascita c’è anche Ramona Petzelberger, calciatrice tedesca già da un anno al Como e sua ex compagna di squadra all’Aston Villa. Le due giocatrici dimostrano di avere ritrovato il feeling in campo e anche fuori: postano infatti molte foto insieme. Compreso anche questo video in cui palleggiano a bordo piscina, con il lago sullo sfondo, dimostrando grandissime doti tecniche.
