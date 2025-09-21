Il mondo FQ

Sondaggio Demos: Fdi resta al 30%, lieve crescita solo per M5s. Tra i leader in testa Meloni, ma cala di 6 punti sul 2024

Giuseppe Conte (35%) recupera terreno, mentre Antonio Tajani ha perso 4 punti. Avanzano Salvini, Bonelli e Fratoianni
Nel cuore degli elettori la distanza tra FdI e il Pd è praticamente stabile, con il partito del governo che resiste poco al di sotto del 30% davanti ai Dem al 21,7%. Lo rileva Repubblica in edicola domenica 21 settembre citano un sondaggio Demos sugli orientamenti elettorali degli italiani, alla vigilia delle regionali. Poco variati anche gli altri partiti: giù Lega (8,6), Forza Italia (8,4), Azione (3,3), Italia Viva (2,3%) e +Europa (2,0%). Mentre l’unico partito in crescita è il M5s (13,2%).

Quanto ai leader dei partiti resta in testa Giorgia Meloni (37%) ma con un calo di 6 punti rispetto alla rilevazione del 2024 che l’ha portata sotto la soglia del 40 per cento. Segue Giuseppe Conte (35%) che recupera terreno, mentre Antonio Tajani ha perso 4 punti. Più distante Elly Schlein (28%) mentre avanza Matteo Salvini (25%). Più indietro, ma in sensibile risalita, sono i leader della Sinistra: Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli che hanno superato l’ex terzo polo Carlo Calenda e Matteo Renzi.

