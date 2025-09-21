“Se sei afghano in Iran, la tua vita non merita di essere salvata”. “Siamo diventati il capro espiatorio della disfatta contro Israele”: le voci dei deportati da Teheran
Questa è la seconda parte di una serie che documenta il ritorno dei rifugiati afghani dall’Iran (qui la prima puntata). Il primo articolo ha seguito gli attraversamenti di confine a Zaranj e Islam Qala, dove le famiglie arrivavano con nient’altro che i vestiti che indossavano. Questa seconda puntata si concentra su ciò che accade all’interno […]