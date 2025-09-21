“Continueremo a non avere paura del tentativo di demonizzarci dei tentativi di censura, degli insulti, delle minacce che man mano si moltiplicano“. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel suo intervento a Fenix, la festa di Gioventù nazionale, la formazione giovanile di FdI, partendo da una considerazione sui post contro Charlie Kirk. “Non abbiamo avuto paura ai tempi in cui potevi essere ammazzato a colpi di chiave inglese per aver scritto un tema sulle Brigate rosse e non abbiamo paura oggi. Non abbiamo paura oggi. Non avremo paura domani perché tutto questo ci ha sempre e solo reso più consapevoli e più coraggiosi”, ha proseguito, sottolineando che “essere coraggiosi” oggi “significa prima di tutto non avere paura di dire la verità”.
