Incredibile Dallavalle: è argento nel salto triplo ai Mondiali di atletica

Impresa di Andrea Dallavalle, che grazie all’ultimo salto nella finale del triplo ha conquistato l’argento ai Mondiali di atletica, saltando in 17.64. Il 25enne piacentino ha anche sognato un oro che sarebbe stato storico, ma il portoghese Pichardo con un super 17.91 all’ultimo tentativo ha conquistato il primo posto definitivo. Con questa medaglia – la sesta – l’Italia eguaglia il record di medaglie ai Mondiali di atletica di Göteborg 1995 (due ori, due argenti, due bronzi): fino a questo momento la selezione azzurra ha vinto un oro (Furlani), tre argenti (Nadia Battocletti e Antonella Palmisano prima di Dallavalle) e due bronzi (Leonardo Fabbri e Iliass Aouani). Dopo il bronzo vinto agli Europei indoor a Tallin, continua il buon 2025 di Dallavalle, che vince il primo argento mondiale della sua carriera. Fin qui la sua miglior prova in una rassegna iridata era stato il quarto posto a Eugene, nel 2022, quando aveva saltato in 17.25.

Adesso l’impresa a Tokyo, dove nel sesto e ultimo salto ha tirato fuori il jolly: fino a quel momento il suo salto migliore era di 17.24 (la serie: 17.00, 16.93, 17.24, 17.06 e 17.15), fuori dal podio per un centimetro. L’atleta delle Fiamme Azzurre non ha voluto guardare l’ultimo tentativo di Pichardo e quando ha visto il risultato ha provato un po’ di delusione, ma ha poi festeggiato la comunque ottima medaglia d’argento. In precedenza, dopo il 17.64 era corso ad abbracciare Andy Diaz, il più atteso tra i due italiani che ha però deluso, chiudendo al sesto posto, distante dal terzo posto del cubano Lazaro Martinez (17.49) con il suo 17.19. Per Dallavalle è record personale: ha infatti migliorato di addirittura 28 centimetri il proprio salto migliore (17.36 lo scorso 23 febbraio ad Ancona). Un 17.64 che lo porta al secondo posto della classifica all time italiana, dietro soltanto ad Andy Diaz, che a Firenze nel 2023 fece 19.75.