“Mi farò biondo come Alcaraz, ma a due condizioni”: la promessa di Cobolli – Video

Il tennista romano ha fatto un patto con Ruud in un video sui canali social ufficiali dell'ATP. Ma solo se il Team Europe vincerà la Laver Cup e la Roma il derby contro la Lazio
Occhi chiari, smoking elegantissimo, capelli al limite tra il castano e il biondo, che in tempi brevissimi però potrebbero diventare biondo platino sulle orme di Carlos Alcaraz. Flavio Cobolli è pronto a giocare per il secondo anno consecutivo in Laver Cup, competizione internazionale che si svolgerà al Chase Center dal 19 al 21 settembre 2025 e che vedrà di fronte come ogni edizione il Team Europe e il Team World. A tenere banco però nelle ore precedenti all’esordio – in un video pubblicato sul canale ufficiale Instagram dell’ATP, con Cobolli che si conferma figura social del tennis – è proprio il capello biondissimo del nuovo numero uno al mondo. A interrogarsi su chi sarà il prossimo che lo imiterà è Casper Ruud, che individua subito in Cobolli il candidato più forte. “Il ragazzo vicino a me è un ottimo candidato. Italiano, stiloso, biondiccio. Lui potrebbe diventare full blonde. Deve avere qualche gene artico; hai gli occhi azzurri, Flavio?”, chiede al 23enne italiano.

Cobolli mette subito le mani avanti: “Non giudicare il mio inglese”. Poi risponde: “Tutti in famiglia li abbiamo”. Ruud rilancia: “No no, non lo criticherò. Stavo solo dicendo che potresti diventare biondo, come Carlos. Se vinciamo il torneo, per esempio, lo farai? Cosa deve succedere perché tu lo faccia?”. Pronta e simpatica la risposta di Cobolli: “Se me lo dici tu, magari…“. Poi corregge il tiro, aggiungendo due condizioni: “Roma”, con Ruud che lo interrompe: “Tu devi vincere il torneo di Roma?”, “No – risponde l’italiano – la Roma deve vincere il derby di calcio domenica contro la Lazio e noi dobbiamo vincere la Laver Cup. Se succede, lo farò”. Promessa fatta, con tanto di stretta di mano documentata su Instagram: “Sarà un weekend pericolo per Flavio”, conclude Ruud.

Cos’è la Laver Cup

La Laver Cup è un torneo di tennis a squadre, inaugurato nel 2017 e ispirato alla storica Ryder Cup di golf. Creato su idea di Roger Federer, il nome è in riferimento al leggendario campione australiano Rod Laver, unico tennista della storia capace di vincere per due volte il Grande Slam in singolare. A sfidarsi saranno il Team Europe e il Team World, che schiera i tennisti provenienti dal resto del globo. I vari tennisti si affrontano sia in match di singolare, che di doppio. Il sistema di punteggio premia le vittorie in base al giorno: 1 punto per le vittorie del venerdì, 2 per quelle del sabato, e 3 per quelle della domenica. Il primo team a raggiungere 13 punti vince la Laver Cup. In caso di parità al termine delle 12 partite, si giocherà un doppio decisivo, chiamato “The Decider”, con set a vantaggi e tie-break finale per stabilire il vincitore. Questi i convocati dei due team:

Team Europe

Capitano: Yannick Noah

Vice-capitano: Tim Henman

Giocatori:

  • Carlos Alcaraz (n. 1 Atp)
  • Alexander Zverev (n. 3)
  • Holger Rune (n. 11)
  • Casper Ruud (n. 12)
  • Jakub Mensik (n. 17)
  • Flavio Cobolli (n. 25)

Team World

Capitano: Andre Agassi

Vice-capitano: Pat Rafter

Giocatori:

  • Taylor Fritz (n. 5)
  • Francisco Cerundolo (n. 21)
  • Frances Tiafoe (n. 29)
  • Alex Michelsen (n. 32)
  • Joao Fonseca (n. 42)
  • Reilly Opelka (n. 63)

