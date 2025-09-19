Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 10:32

Alto Adige, alpinista sviene lungo un sentiero: quando arrivano i soccorsi lo trovano morto

di F. Q.
La vittima, un alpinista svizzero, si trovava in una zona molto battuta. Immediate le richieste di aiuto, ma non c'è stato nulla da fare
Alto Adige, alpinista sviene lungo un sentiero: quando arrivano i soccorsi lo trovano morto
Icona dei commenti Commenti

Un alpinista è morto giovedì 18 settembre sulle montagne dell’Alto Adige. Come riporta Il Dolomiti, si tratta di turista svizzero; era svenuto lungo un sentiero, molto frequentato da turisti e alpinisti nella zona di Lagundo, attorno alle 11 di mattina. Immediate le chiamate ai soccorsi dei presenti. Nonostante il rapido intervento dei tecnici del Soccorso alpino di Merano, giunti sul posto i soccorritori hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione