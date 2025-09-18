È successo in un'azienda agricola a St Pierre, in Valle d'Aosta. Lo zio ha travolto per errore il passeggino con il neonato, forse a causa del cono d'ombra del mezzo

Un neonato di tre mesi è morto investito da un trattore. È successo intorno alle 17 del pomeriggio del 17 settembre in un’azienda agricola a St Pierre, in Valle d’Aosta. Come riporta La Stampa, alla guida del mezzo c’era lo zio del piccolo, che non si è accorto della presenza del passeggino vicino al trattore. L’azienda agricola si chiama “Di Barrò” ed era stata fondata dal sindaco di St-Pierre Andrea Barmaz.

Secondo le prime ricostruzioni, lo zio ha travolto accidentalmente il neonato probabilmente a causa del cono d’ombra del mezzo. Ogni tentativo di rianimare il piccolo è stato vano. Sono subito partite le indagini dei carabinieri per approfondire quanto accaduto, mentre l’area in cui è avvenuto l’incidente è stata posta sotto sequestro. La procura di Aosta ha aperto un fascicolo sull’incidente: l’ipotesi di reato è omicidio colposo.