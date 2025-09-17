I Mondiali 2025 di atletica in corso a Tokyo arrivano al giro di boa: oggi, mercoledì 17 settembre, la quinta giornata della rassegna iridata prevede solamente la sessione serale, in programma a partire dalle ore 12.05 italiane. In chiave azzurra, gli occhi sono puntati soprattutto su Mattia Furlani: dopo una qualificazione difficile, il 20enne proverà ad andare a caccia di una medaglia nella finale del salto in lungo. L’Italia ha già collezionato 4 medaglie (due argenti e due bronzi) e sogna di battere il record dei 6 podi di Göteborg 1995, anche se a Tokyo non è ancora arrivato un oro. Oltre a Furlani, ci sono altri due azzurri impegnati in una finale oggi: Roberta Bruni nel salto con l’asta e Federico Riva nei 1500 metri. Per entrambi, però, il grande obiettivo è già stato centrato e un podio finirebbe nel campo che va dall’impresa al miracolo.

Tra gli italiani che invece possono puntare perfino alla medaglia d’oro c’è invece Andy Diaz, che oggi comincia i suoi Mondiali con le qualificazioni del salto triplo: l’azzurro ha vinto la Diamond League e dopo il bronzo di Parigi si è preso il vertice della disciplina. C’è grande attesa. Al suo fianco anche un altro azzurro, Andrea Dallavalle. Mercoledì è poi il giorno delle batterie dei 200 metri. Tra le donne, ci sono anche le azzurre Vittoria Fontana e Dalia Kaddari. Tra gli uomini, due ori olimpici proprio di Tokyo: sarà interessante vedere all’opera Filippo Tortu, reduce da una stagione complessa, ma anche Fausto Desalu, che finora è l’unico tra i velocisti italiani ad aver dimostrato un ottimo stato di forma. Infine, le semifinali dei 400 ostacoli: l’Italia schiera ben tre azzurre, Ayomide Folorunso, Alice Muraro e Rebecca Sartori.

Mondiali atletica, italiani in gara oggi mercoledì 17 settembre | Il programma completo

12.05 Salto triplo (maschile), qualificazioni: Andrea Dallavalle, Andy Diaz

12.10 Tiro del giavellotto (maschile), qualificazioni

12.30 200 metri (femminile), batterie: Vittoria Fontana, Dalia Kaddari

13.10 Salto con l’asta (femminile), finale: Roberta Bruni

13.15 200 metri (maschile), batterie: Fausto Desalu, Filippo Tortu

13.49 Salto in lungo (maschile), finale: Mattia Furlani

14.03 400 ostacoli (femminile), semifinali: Ayomide Folorunso, Alice Muraro, Rebecca Sartori

14.30 400 ostacoli (maschile), semifinali

14.57 3000 siepi (femminile), finale

15.20 1500 metri (maschile), finale: Federico Riva

Mondiali di atletica 2025, dove vederli oggi in tv

Per seguire gli azzurri e tutte le gare dei Mondiali di atletica 2025 ci sono le reti Rai in chiaro e i canali Eurosport, visibili anche sulle piattaforme Dazn, Timvision e Prime Video. La diretta Rai da Tokyo è sui canali RaiSport (58) e Rai2, con streaming su RaiPlay. Eurosport invece garantisce una copertura completa dell’evento in streaming su Discovery+. Oggi, mercoledì 17 settembre, le gare in programma dalle ore 12 fino alle ore 13.30 vengono trasmesse in diretta tv in chiaro gratis su RaiSport (canale 58 del digitale terrestre), mentre dopo la fine del Tg2 alle ore 12.30 comincia la diretta su Rai2.