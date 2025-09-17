Durissimo scontro a Dimartedì (La7) tra Alessandro Di Battista ed Edward Luttwak sull’offensiva israeliana di terra contro Gaza City.

Il politologo americano paragona l’azione di Israele a quello degli alleati Usa durante la Seconda Guerra Mondiale: “Lo scopo israeliano è lo stesso obiettivo che avevano gli alleati quando sono entrati in Germania e a Berlino. Hanno bombardato la Germania fino al 6 maggio 1945, due giorni prima che i tedeschi si sono arresi. Quando Hamas si arrende, tutto finisce“.

Di Battista smentisce: “Di fatto, nasceranno nuove organizzazioni che verranno chiaramente definite terroristiche, posto che per me oggi la peggiore organizzazione terroristica al mondo è l’esercito israeliano. Ad ogni modo, oggi, in questo momento, Hamas è estremamente debole. Ci sono pochissimi combattenti. Paragonare quello che sta avvenendo a Gaza con la fine della seconda guerra mondiale, dove esisteva l’esercito tedesco seppure in difficoltà, significa mentire e fare propaganda. La verità è che Netanyahu ha bisogno della guerra, altrimenti finirebbe in galera. Questo è l’obiettivo politico principale”.

Luttwak rinfaccia a Di Battista di non voler combattere come volontario in Ucraina: “Voi siete in Italia e avete l’Ucraina a due passi. Perché il giovane Di Battista non ha fatto come ho fatto io quando da giovane sono andato volontario a combattere in Israele? Se lui crede alla libertà, alla pace e ai bambini, vada in Ucraina a combattere come volontario”.

Il conduttore Giovanni Floris ricorda le minacce ricevute da Di Battista per il suo attivismo a favore di Gaza e ironizza: “Luttwak le suggerisce pure la guerra che dovrebbe fare”.

“Luttwak sa benissimo che il genocidio si combatte col diritto internazionale – risponde Di Battista, mentre il politologo insorge e si agita – Quelli di Luttwak sono deliri che lasciano il tempo che trovano. Oggi il governo terrorista dello stato genocida di Israele ha bisogno di un nemico nuovo per continuare la pulizia etnica e il genocidio“.

E aggiunge: “Ricordo a Luttwak che quando venne lanciata la Nakba, la prima catastrofe nel 1948, ovvero l’esodo dei palestinesi costretti a lasciare le loro terre, Hamas non esisteva. Quando ci fu il massacro di Deir Yassin, Hamas non esisteva. Quando ci fu la strage di Sabra e Shatila in Libano, consentita e permessa dall’allora ministro della difesa Sharon, Hamas non esisteva – continua – Quando il presidente della Repubblica Pertini nel 1983 diceva che, fino a che non esisterà uno Stato palestinese, non ci sarà pace né in Medio Oriente, né nel mondo, addirittura collegando quel conflitto con un possibile Terza Guerra Mondiale, Hamas non esisteva. Hamas è nato nell’87. Il problema oggi non è Hamas, ma il sionismo e i trombettieri negazionisti del sionismo che negano l’Olocausto palestinese“.

Luttwak protesta con toni veementi smentendo che ci sia un genocidio palestinese, ma Di Battista chiosa: “Tu non hai verità da dire quindi la butti sulla Seconda Guerra Mondiale. Ma la gente non è fessa”.