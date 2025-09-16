Il mondo FQ

Strage di Bologna, revocata la semilibertà a Gilberto Cavallini. Era stato condannato all’ergastolo

Il magistrato Fabio Gianfilippi ha disposto la cessazione della misura dopo pronuncia della Corte di assise di appello bolognese che ha rideterminato in 3 gli anni di isolamento, aggiungendone uno dopo l’ultima condanna. Isolamento ancora da eseguire e che, per il magistrato, è incompatibile con la semilibertà
Revocata la semilibertà, concessa nel 2017, a Gilberto Cavallini, 73 anni, ex Nar a gennaio condannato in via definitiva all’ergastolo per la strage del 2 agosto 1980. La decisione è del magistrato di Sorveglianza di Spoleto, che accoglie la richiesta della Procura generale di Bologna. Il magistrato Fabio Gianfilippi ha disposto la cessazione della misura per Cavallini, detenuto a Terni, in seguito alla pronuncia della Corte di assise di appello bolognese che ha rideterminato in 3 gli anni di isolamento, aggiungendone uno dopo l’ultima condanna. Isolamento ancora da eseguire e che, per il magistrato, è incompatibile con la semilibertà.

Cavallini, 72 anni, per l’accusa fornì alloggio a Francesca Mambro, Giuseppe Valerio Fioravanti e Luigi Ciavardini, prima del massacro della stazione il 2 agosto 1980 (85 morti e 200 feriti), di aver falsificato il documento intestato a Flavio Caggiula, consegnato da Ciavardini a Fioravanti, e di aver messo a disposizione un’auto da Villorba di Treviso a Bologna e ritorno.

Le sentenze

Cavallini è stato condannato all’ergastolo in primo e secondo grado e il pg della Cassazione aveva chiesto la conferma del fine pena mai. Il 23 settembre del 2023 per il quarto Nar: Gilberto Cavallini era arrivata conferma della sentenza di primo grado dei giudici dell’Assise di Bologna che nel motivare la condanna a definirono il massacro della stazione “una strage di Stato”, specificando il ruolo dei “Nar compromessi coi servizi segreti” e sottolineando che “depistaggi” riguardarono sono solo la mattanza del 2 agosto 1980 ma che “sono stati la regola da piazza Fontana a Ustica”.

La strage politica

I giudici dell’appello, nel confermare il verdetto di primo grado, in motivazione scrissero: “Può ritenersi che il Gelli – scrive la Corte – tramite i Servizi da lui dipendenti e che a lui rispondevano, finanziò e attuò la strage, servendosi come esecutori di esponenti della destra eversiva (Nar, esponenti di Tp e per quanto da ultimo accertato dalla Corte d’assise di Bologna, anche Avanguardia Nazionale)”. Tutto questo, sottolineano i giudici, “trovando terreno fertile in quei ‘ragazzini’ che in quella fase avevano il convergente interesse, nella loro prospettiva ideologizzata, a ‘disintegrare’ in radice le basi dello Stato democratico, innestandosi in tale intento anche rapporti di tipo economico”. A maggior ragione, quindi, “va riconosciuta la ricorrenza della matrice politica della strage”.

Le prove

I giudici parlano di un “contributo agevolatore” di Cavallini, con “plurimi e continuativi” con i Servizi e la P2, e anche se “non è stato possibile appurare se anche Cavallini si sia recato a Bologna”, quanto accertato “è già pienamente sufficiente, sul piano oggettivo, a configurare un apporto concorsuale”. Così come “è provato che Cavallini fosse ben consapevole di ciò che i sodali sarebbero andati a fare una volta lasciato Treviso”. Nelle motivazioni si legge infine che “l’incontro dei quattro coimputati la sera del 31 luglio e le successive condotte unitariamente tenute sono riprova di una meticolosa preparazione di un evento che li accomunava”, e poiché Cavallini “rivestiva un ruolo apicale” nei Nar, “il gruppo non avrebbe mai aderito (a commettere l’attentato, ndr.) senza il suo pieno consenso e la sua diretta partecipazione”.

