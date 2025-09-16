Luigi Mangione inizierà ad affrontare il processo per aver ammazzato Brian Thompson, ceo della compagnia di assicurazione sanitaria UnitedHealthcare, l’1 dicembre. Ma il giudice ha respinto le due accuse di terrorismo che il procuratore distrettuale di Manhattan aveva avanzato nei suoi confronti. L’unico capo di accusa nei confronti di Mangione è ora quindi l’omicidio di secondo grado.

Il giudice Gregory Carro ha annunciato la decisione poco dopo che Mangione è stato condotto nell’aula del tribunale di Lower Manhattan ammanettato e con le catene ai piedi, indossando la divisa da carcerato. Carro ha dichiarato di aver trovato “legalmente insufficienti” le prove a supporto del terrorismo. La decisione del giudice rappresenta un colpo per l’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan, guidato da Alvin L. Bragg.

I pubblici ministeri avevano sostenuto che l’accusa di terrorismo fosse giustificata perché Mangione aveva preso di mira un dirigente “della più grande compagnia assicurativa sanitaria degli Stati Uniti davanti all’hotel dove l’azienda stava per tenere la sua conferenza annuale per investitori” a Midtown Manhattan, a loro avviso “ampiamente riconosciuta come la capitale mondiale dei media”. Bragg ha affermato che l’atto era “un omicidio spaventoso, ben pianificato e mirato, destinato a suscitare shock, attenzione e intimidazione”.