Insulti razzisti contro Antonella Bundu: la candidata governatrice in Toscana risponde con una banana

Una foto in cui mostra una banana. Semplice e ironica, spiazzante. Antonella Bundu, candida governatrice in Toscana alla prossime elezioni regionali con la lista indipendente “Toscana Rossa”, ha scelto di denunciare così l’ondata di insulti razzisti ricevuti sui social. “In foto un’italiana che gentilmente offre una banana a quelli che hanno imparato a tirargliela”, ha scritto su Facebook, dove ha raccontato anche come è iniziata tutta la vicenda.

Gli insulti sono iniziati infatti dopo un tweet su X di Francesca Totolo, attivista di estrema destra e collaboratrice della rivista di CasaPound Il Primato nazionale, che commentava la presenza di Bundu al “Meeting internazionale antirazzista di Cecina“, tenutosi nella cittadina in provincia di Livorno. Un tweet, spiega la candidata di Toscana Rossa, “dove vengo definita sierraleonese con cittadinanza italiana. Chiaramente non per spiegare una doppia appartenenza, come se fosse qualcosa in più. No. Lo fa per sottolineare che io non sono italiana come lei. Che la mia italianità è un’aggiunta, una concessione, non un diritto”. In coda al post tutti i commenti offensivi contro la candidata toscana: “Tornatene da dove sei venuta”, “fuori le scimmie dall’Italia”, “non dovete far inserire la vostra religione musulmana, tornatene in Africa”.

Bundu sottolinea ironicamente di essere oggi atea e di essere stata perfino battezzata a Firenze. Ma, tornando seria, la candidata governatrice sottolinea come questa ondata di commenti xenofobi che ha ricevuto sia l’ennesimo esempio di quanto sia radicata “una cultura razzista e fascista che non è mai stata davvero sconfitta”. E Bundu per questo torna a chiedere lo scioglimento di CasaPound: “Non possiamo più accettare che in un Paese nato dalla Resistenza, chi si richiama apertamente al fascismo abbia ancora agibilità politica e mediatica“.