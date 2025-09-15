“Grazie a tutti i commenti razzisti, ci avete dato la carica!”. Questa frase, meno di due mesi fa, era diventata lo slogan della straordinaria vittoria della Nazionale maschile under 20 di basket agli Europei. E il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, non lo ha dimenticato: “Queste misere manifestazioni di inciviltà non turbano minimamente, anzi rafforzano la convinzione dell’importanza dell’inclusione, dello stare insieme, del fare sport insieme nei successi per il nostro Paese”. Lo ha detto il capo dello Stato nel suo discorso al Quirinale, dove oggi ha ricevuto appunto le Nazionali Under 20 di pallacanestro femminile e maschile, vincitrici rispettivamente della medaglia di bronzo e della medaglia d’oro agli ultimi campionati europei.

Parlando davanti a Mattarella, il capitano degli azzurrini campioni d’Europa, Francesco Ferrari, ha sottolineato i “commenti sgradevoli” ricevuti durante l’Europeo di Heraklion. Insulti razzisti a una squadra che diverte, vince e fa sognare la pallacanestro italiana grazie anche alla cosiddetta “seconda generazione”, i figli di stranieri nati e/o cresciuti in Italia. “Volevo dire al capitano”, ha esordito il presidente della Repubblica, “che ha ricordato alcuni commenti sgradevoli” sul colore della pelle di alcuni giocatori: “Ti ringrazio per l’understatement forse dovuto a questo salone, forse avresti voluto usare termini più forti e più severi e l’avrei fatto anche io. Hai ragione: queste misere manifestazioni di inciviltà non turbano minimamente, anzi rafforzano la convinzione dell’importanza dell’inclusione, dello stare insieme, del fare sport insieme nei successi per il nostro Paese”.

Nella Sala degli Specchi del Quirinale, davanti alle cestiste e ai cestisti, Mattarella ha aggiunto: “Ragazzi, bravissimi. Ci avete regalato la certezza del futuro del nostro basket maschile ed è molto importante”. E poi: “Ragazze siete state bravissime, complimenti. È un bronzo che è equiparabile all’oro: se aveste battuto il Belgio in semifinale nessuno avrebbe potuto stupirsi se aveste vinto l’oro. E’ un bronzo di grande valore per come l’avete conquistato. Avete conquistato un’altra medaglia di grande significato, quella di spingere tante bambini a dedicarsi al basket e ad altri sport”. “Rimuovendo ogni pregiudizio e con determinazione”, ha concluso Mattarella. Che ha ricevuto in dono un pallone d’oro di basket e una canotta della Nazionale di pallacanestro con il numero uno.