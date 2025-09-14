Il mondo FQ

Grave incidente per Matteo Franzoso: lo sciatore azzurro in coma farmacologico

Il discesista si trova in una clinica di Santiago del Cile dove è tenuto in stretta osservazione per approfondire il quadro clinico
“Brutta caduta in allenamento per Matteo Franzoso, a La Parva, Cile”. L’annuncio di ieri 13 settembre sul sito della Federazione italiana di sci riferisce delle condizioni critiche del discesista azzurro. “Ha riportato un importante trauma cranico ed è attualmente ricoverato presso una clinica di Santiago, e mantenuto dai sanitari in terapia intensiva e in coma farmacologico per poter approfondire la situazione clinica del discesista azzurro”.

Il 25enne azzurro, come riporta La Gazzatta dello sport, è caduto dopo un salto, è scivolato sotto a una rete di protezione e avrebbe urtato contro una barriera frangivento. Dopo la caduta, fa sapere la Fisi, i soccorsi sono arrivati immediatamente e Matteo è stato trasportato in elicottero fino alla capitale cilena “dove potrà contare sul miglior soccorso medico locale. La Commissione medica della Fisi è in continuo contatto con i sanitari cileni, che stanno monitorando la situazione”.

Matteo, 25enne di Genova, era cresciuto sciisticamente al Sestriere. In carriera aveva vinto una gara di Super-G nel circuito di Coppa Europea nel 2021. Ormai in pianta stabile nel team di Coppa del Mondo, farà parte del gruppo WC2 per la stagione 2025/26.

