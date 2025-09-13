Il mondo FQ

Trieste, studentessa milanese travolta e uccisa da un suv mentre attraversava la strada: aveva 25 anni

di F. Q.
Marta Giannelli è stata investita da una Jeep mentre attraversava via Fabio Severo. Il fuoristrada non avrebbe frenato e la giovane è stata sbalzata per oltre una decina di metri
Aveva 25 anni, si chiamava Marta Giannelli. Stava attraversando via Fabio Severo, a Trieste. Una Jeep l’ha investita e uccisa. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri, dopo le 22,30 e l’impatto è stato violentissimo: il fuoristrada ha travolto la giovane in un tratto in leggera salita, all’altezza di Vicolo del castagneto. Marta è morta all’istante.

La Jeep, di colore scuro, non avrebbe frenato e la giovane è stata sbalzata per oltre una decina di metri. Dopo l’impatto il mezzo è finito sull’isola salvagente tra le carreggiate abbattendone le ringhiere. In quel tratto la strada è molto illuminata, la Polizia locale sta dunque ancora operando per ricostruire esattamente la dinamica dell’incidente. Alla guida della Jeep c’era un uomo, di Trieste; la vittima invece era residente in provincia di Milano., dove studiava.

