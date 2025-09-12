Dura condanna di Bernie Sanders, ex candidato dem negli Stati Uniti, per l’omicidio di Charlie Kirk. In un video diffuso sui social, Sanders ha parlato di un “inquietante aumento della violenza politica che minaccia di svuotare la vita pubblica”, sottolineando l’importanza dei principi democratici degli Stati Uniti.

Definendo Kirk “qualcuno con cui ero fortemente in disaccordo su ogni questione”, Sanders ha fatto le condoglianze alla moglie e alla famiglia, evidenziando che “una società libera e democratica” dovrebbe avere come premessa di base la possibilità che le persone si sentano “libere di parlare apertamente” senza la preoccupazione di “poter essere uccisi, feriti, umiliati”.

Libertà e democrazia non hanno a che fare con la violenza politica“, prosegue nella clip, dicendo che la violenza politica è “in realtà codardia politica“. “L’assassinio di Charlie Kirk fa parte di un preoccupante aumento della violenza politica – continua – Dall’attacco del 6 gennaio 2021 al Campidoglio degli Stati Uniti al tentato assassinio di Donald Trump all’attacco a Paul Pelosi”.

Una violenza che non è nuova, specifica, ricordando gli omicidi del presidente Kennedy, di Martin Luther King, John Lennon e altri. “Questo è un momento difficile e controverso nella storia americana. La democrazia nel nostro paese e in tutto il mondo è sotto attacco e ci sono molte ragioni che necessitano di una seria discussione”, conclude Sanders.