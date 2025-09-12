Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 12:00

Bimbo di 2 anni precipita giù dal balcone a Imperia: è gravissimo

di F. Q.
Gli inquirenti hanno già interrogato i genitori del piccolo per cercare di ricostruire la dinamiche
Bimbo di 2 anni precipita giù dal balcone a Imperia: è gravissimo
Icona dei commenti Commenti

Sono gravissime le condizioni di un bambino di 2 anni precipitato giù dal balcone di un terrazzo a Imperia giovedì. Il bambino, cadendo, ha fatto un volo di vari metri e ha riportato diversi traumi. Sarebbe stato il padre a portarlo al pronto soccorso dell’ospedale della città ligure. I medici lo hanno trasferito d’urgenza all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova.

Indagano sull’accaduto i carabinieri, che hanno già interrogato i genitori del piccolo per cercare di ricostruire la dinamiche. Gli inquirenti sono inoltre al lavoro per acquisire le immagini del circuito di videosorveglianza cittadino. Il piccolo ha passato la notte nel reparto di rianimazione del Pediatrico Gaslini in prognosi riservata con politrauma. Continuano i monitoraggi.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione