Sono gravissime le condizioni di un bambino di 2 anni precipitato giù dal balcone di un terrazzo a Imperia giovedì. Il bambino, cadendo, ha fatto un volo di vari metri e ha riportato diversi traumi. Sarebbe stato il padre a portarlo al pronto soccorso dell’ospedale della città ligure. I medici lo hanno trasferito d’urgenza all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova.

Indagano sull’accaduto i carabinieri, che hanno già interrogato i genitori del piccolo per cercare di ricostruire la dinamiche. Gli inquirenti sono inoltre al lavoro per acquisire le immagini del circuito di videosorveglianza cittadino. Il piccolo ha passato la notte nel reparto di rianimazione del Pediatrico Gaslini in prognosi riservata con politrauma. Continuano i monitoraggi.