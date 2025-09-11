Il mondo FQ

Tennis

Ultimo aggiornamento: 11:11

“La pressione è un macigno su Sinner, non si vedono le notti in cui piangeva”: la bufala sulle dichiarazioni di Vagnozzi

di F. Q.
Sono diventati virali delle frasi mai rilasciate ufficialmente dal coach di Jannik Sinner dopo gli Us Open
“La pressione è un macigno su Sinner, non si vedono le notti in cui piangeva”: la bufala sulle dichiarazioni di Vagnozzi
Icona dei commenti Commenti

“La pressione è un macigno sulle spalle di Sinner“. E ancora: “Tutti vedono la sconfitta, ma non vedono le notti in cui piangeva, i giorni in cui non riusciva nemmeno ad alzare il braccio per la stanchezza“. Frasi troppo costruite per essere autentiche. Infatti si tratta di dichiarazioni fake, attribuite a Simone Vagnozzi, coach di Jannik Sinner, dopo la finale degli Us Open persa dall’altoatesino contro Carlos Alcaraz. Una bufala nata come sempre sui social, ma poi arrivata alle testate giornalistiche. Fino ad essere ripresa perfino dal sito della Rai.

Vagnozzi è noto per la sua discrezione e riservatezza, una delle doti più apprezzate da Sinner. Rilascia poche interviste, qualche volta si presenta in conferenza stampa. Ma non certe per rivelare qualche dettaglio segreto sul suo allievo. Semmai per tutelarlo. Dopo la semifinale contro Felix Auger-Aliassime, ad esempio, Vagnozzi si era esposto ai microfoni e aveva parlato anche della stanchezza di Sinner, ma con toni molto più pacati e riflessioni molto più affinate: “A volte sei stanco e non devi farlo vedere all’avversario. Oggi, a un certo punto durante il secondo set, è calata un po’ l’energia e, se l’avversario vede questo, può prendere energia a sua volta. Bisogna essere abili a mascherare le emozioni e le condizioni fisiche, come è successo a Jannik oggi”. Parole come sempre rivolte alle questioni di campo, mai alla vita privata.

Dopo la finale degli Us Open, non risultano dichiarazioni ufficiali di Vagnozzi. Il coach ha però pubblicato una storia Instagram – lui che è molto discreto anche sui social – condividendo un post che ricordava come Sinner sia diventato il quarto tennista dell’era Open, dopo tre leggende come Rod Laver, Roger Federer e Novak Djokovic, a raggiungere tutte le 4 finali Slam in una stagione. Un traguardo che sottolinea la grande stagione dell’azzurro, nonostante la sospensione forzata e la perdita del numero 1 a favore di Alcaraz. Forse così Vagnozzi ha voluto anzi rispondere a qualche critica di troppo piovuta addosso a Sinner. Ma certamente non ha rilevato dettagli privati del loro rapporto.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione