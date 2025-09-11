Il mondo FQ

Global Sumud Flotilla in partenza da Siracusa, la portavoce italiana: “Chiediamo la protezione delle istituzioni”

di Local Team per Il Fatto
Maria Elena Delia parla della missione in partenza da Siracusa
Da Siracusa “dovrebbero partire 18 imbarcazioni, uso il condizionale perché fino all’ultimo può succedere qualcosa”. Così Maria Elena Delia, portavoce italiana della Global Sumud Flotilla, parlando della missione in partenza dal porto di Siracusa dove sono arrivate le imbarcazioni della missione provenienti da Augusta. “L’unica contromisura che stiamo prendendo è quella di continuare a chiedere la protezione delle istituzioni e del governo per un’iniziativa così pacifica, non violenta e necessaria in questo momento in cui la situazione a Gaza, se possibile, sta peggiorando ancora”, ha aggiunto.

“Nel caso in cui riuscissimo ad arrivare vicino a Gaza ci appoggeremo alle associazioni umanitarie per distribuire gli aiuti”, spiega ancora l’attivista, sottolineando la preoccupazione per l’arrivo in quel tratto di mare che “è stato dichiarato da Israele territorio bellico”, nonostante “sia sotto l’autorità gazawa”.

